aA
Минздрав Литвы 29 марта распространил пресс-релиз, согласно которому отныне в стране будут проверять всех, у кого проявились симптомы коронавируса (COVID-19).
Минздрав Литвы: будут проверять всех, у кого есть симптомы COVID-19
© Reuters / Scanpix

Минздрав уточнил группы людей, которых будут проверять. Отныне будут проверять всех, у кого наблюдаются симптомы инфекции дыхательных путей.

Также, как уже сообщалось ранее, будут проверять всех медработников. Саму учреждения с учетом своей специфики должны оценить возможный риск и определить, как часто проверять специалистов профилактически. Между тем медработники, у которых есть хотя бы малейшие признаки болезни (COVID-19), должны проходить немедленную проверку.

Статьи по теме:
Министр здравоохранения Литвы ограничил также продажи респираторов и защитных перчаток  (6)
Американцы получат по 1200 долларов, а европейцы?  (23)

Напомним, что на территории 10 муниципалитетов – в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе, Мариямполе, Таураге, Тельшяй, Алитусе, Утене – уже действуют мобильные пункты проверки.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Ситуация в Клайпеде: больной коронавирусом пациент заразил других (1)

Главврач Клайпедской университетской больницы Винсас...

В Каунасе совершил посадку второй самолет со средствами защиты для врачей (24)

29 марта в Каунасском аэропорту совершил посадку...

О чем говорят новые данные: когда Литву ждет пик коронавируса (253)

Профессор Витаутас Касюлявичюс поделился своими...

Коронавирус диагностирован у работника каунасской пекарни (2)

28 марта в Каунасе коронавирус был диагностирован у...

TOP новостей

Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus) Vytautas Kasiulevičius

О чем говорят новые данные: когда Литву ждет пик коронавируса (253)

Профессор Витаутас Касюлявичюс поделился своими...

Министр здравоохранения Литвы ограничил также продажи респираторов и защитных перчаток (6)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

В Литве диагностировали 437 случаев коронавируса  за ночь 43  (199)

По данным лаборатории Национального центра...

Žygimantas Mauricas Tadas Povilauskas Nerijus Mačiulis

Американцы получат по 1200 долларов, а европейцы? (23)

США уже приняли решение, что из-за кризиса, связанного...

Минувшей ночью Литва перешла на летнее время (41)

Минувшей ночью стрелки часов в Литве перевели на час...

|Maža didelių žinių kaina