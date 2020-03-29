Минздрав Литвы: будут проверять всех, у кого есть симптомы COVID-19

Минздрав уточнил группы людей, которых будут проверять. Отныне будут проверять всех, у кого наблюдаются симптомы инфекции дыхательных путей.
Также, как уже сообщалось ранее, будут проверять всех медработников. Саму учреждения с учетом своей специфики должны оценить возможный риск и определить, как часто проверять специалистов профилактически. Между тем медработники, у которых есть хотя бы малейшие признаки болезни (COVID-19), должны проходить немедленную проверку.
Напомним, что на территории 10 муниципалитетов – в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе, Мариямполе, Таураге, Тельшяй, Алитусе, Утене – уже действуют мобильные пункты проверки.
Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.
Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.
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