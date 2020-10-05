Люди, у которых нет обязательного медицинского страхования, смогут бесплатно сдать тест и получить необходимое лечение в любом медицинском учреждении первого звена.
Такое решение принял министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.
Он обязал медучреждения предоставлять такие услуги вернувшимся из-за границы эмигрантам, безработным, которые не зарегистрированы в Службе занятости, и другим членам общества, у которых нет права на бесплатные медицинские услуги.
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