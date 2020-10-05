aA
Минздрав Литвы создал условия, необходимые для получения бесплатной диагностики и лечения от коронавируса людей без медицинской страховки.
Koronaviruso tyrimas
Koronaviruso tyrimas
© Stop kadras

Люди, у которых нет обязательного медицинского страхования, смогут бесплатно сдать тест и получить необходимое лечение в любом медицинском учреждении первого звена.

Такое решение принял министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

Он обязал медучреждения предоставлять такие услуги вернувшимся из-за границы эмигрантам, безработным, которые не зарегистрированы в Службе занятости, и другим членам общества, у которых нет права на бесплатные медицинские услуги.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Правительство рассмотрит вопрос введения ограничений в самоуправлениях с высоким уровнем заражения коронавирусом (3)

Правительство Литвы намерено рассмотреть введение...

За сутки подтверждено 100 новых случаев коронавируса (9)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 100 новых случаев...

Глава МИД Литвы проведет неделю в самоизоляции: он контактировал с заразившимся членом делегации Макрона (18)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Министр: COVID-19 в Литве затронул около 10% школ (1)

Коронавирусная инфекция затронула почти одну десятую...

TOP новостей

Глава Минздрава: на днях решится вопрос двух ограничений на национальном уровне (31)

На этой неделе правительство Литвы будет решать...

"Эту ложь надо было ломать к чертовой матери": дирижер Константинов - о внутренней свободе и активной поддержке "Саюдиса" 30 лет назад (122)

Владимир Константинов – известная личность в...

Предлагается изменить порядок изоляции для возвращающихся из-за границы (5)

Комитет по управлению вопросами, связанными с COVID-19 ,...

Цинизм системы: за 20 соток в Каунасе предложили компенсацию меньше 15 евро (54)

Возвращение национализированной в советское время...

Правительство рассмотрит вопрос введения ограничений в самоуправлениях с высоким уровнем заражения коронавирусом (3)

Правительство Литвы намерено рассмотреть введение...

|Maža didelių žinių kaina