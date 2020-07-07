Минздрав: Литва планирует приобрести лекарство для лечения COVID-19

"Часть запланированного количества будет закуплена централизованно, то есть вместе с другими государствами Евросоюза, другую часть Литва приобретет индивидуально. Потребность нашей страны составляет более 2,4 тыс. ампул ремдесивира, в данный момент планируется приобрести более 700 ампул" – говорится в сообщении, распространенном министерством.

По данным ведомства, решение Литвы приобрести это лекарство вызвано тем, что на минувшей неделе Еврокомиссия с учетом рекомендации Комитета лекарств для лечения людей Европейского лекарственного агенства одобрила регистрацию ремдесивира, пригодного для лечения COVID-19.

Министерство утверждает, что ремдесивир рекомендуется использовать в лечении коронавирусной инфекции у взрослых и у подростков с 12 лет, у которых болезнь проявляется в виде воспаления легких и по этой причине им требуется дополнительный кислород. Коммерческое название ремдесивира – Veklury.

Это внутривенный препарат, изначально разработанный для лечения вируса Эболы.

Как утверждает министерство, это первое лекарство, которое рекомендовал к регистрации в ЕС Комитет по лекарствам, предназначенным для лечения людей.

Данные об эффективности и безопасности ремдесивира были оценены в исключительно сжатые сроки, с использование процедуры тестового мониторинга, которая предназначена именно для таких срочных ситуаций, когда данные оцениваются, как только появляются.

Комитет начал оценивать информацию об эффективности и безопасности этого лекарства с 30 апреля.