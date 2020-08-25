Минздрав Латвии: для приезжающих в страну литовцев может быть введена обязательная самоизоляция

"Нынешние правила в Латвии предусматривают, что лица, возвращающиеся из страны, в которой показатель заболеваемости коронавирусом в течение 14 дней превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей, должны изолироваться на две недели. Этот порядок применяется и к жителям Латвии, которые возвращаются из пораженных стран, и к туристам, которые приезжают в Латвию", - сказала для присланного BNS комментария директор Департамента общественного здравоохранения Минздрава Латвии Санта Ливиня.

"Если Литва достигнет такого показателя, то, в соответствии с действующим регламентом, будет применяться такой же порядок - жители Литвы по приезде в Латвию должны будут на 14 дней самоизолироваться", - добавила она.

И все же С. Ливиня подчеркнула, что правительство Латвии "в ближайшее время" планирует рассмотреть этот вопрос.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на пресс-конференции во вторник сказал, что соседняя Латвия не планирует запретить въезд литовцам из-за роста заболеваемости коронавирусом в Литве.

"Они не собираются от нас никак закрываться и не пускать. Они, наверное, могут рекомендовать своим гражданам не ездить в Литву, но во всяком случае пока такого плана нас не пускать у них нет", - сказал А. Верига журналистам во вторник.

Эпидемиологическая ситуация в Латвии сейчас лучше, чем в двух других Балтийских странах.

Между тем в Литве число заболеваний коронавирусом каждый день составляет несколько десятков.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, показатель заболеваемости коронавирусом в Литве за последние 14 дней составляет 14,6 случая на 100 тыс. жителей, в Латвии - 2,3 случая, в Эстонии - 8,8 случая.

У Литвы, Латвии и Эстонии есть взаимная договоренность о применении одних и тех же правил к гражданам своих стран, возвращающимся из стран ЕС и еще нескольких не относящихся к Сообществу государств, а также к приезжающим оттуда иностранцам.