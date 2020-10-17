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Италия, Болгария и Лихтенштейн пополнили список стран, возвращающимся из которых в Литве придется провести 14 дней в изоляции. Этот порядок вступает в силу с 19 октября.
Минздрав: изолироваться придется возвращающимся из Италии, Болгарии и Лихтенштейна
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Минздрав Литвы сообщает, что за последние 14 дней уровень заболеваемости коронавирусом в этих странах на 10% превысил уровень заболеваемости в Литве.

В Литве за последние 14 дней уровень заболеваемости достиг 70,7 случаев на 100 000 жителей.

В обновленном в пятницу списке пораженных стран не осталось Ирака, Эквадора, Мексики и Доминики.

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Министерство напоминает, что в случае с третьими странами действует другой порядок.

С понедельника не придется изолироваться приезжающим в Литву спортсменам высшего уровня, спортивным специалистам, инструкторам, спортивному медперсоналу, которые участвуют в международных состязаниях, а также морякам, которые прибывают в Литву из рейса или после отработанной в море смены.

30 октября–2 ноября не придется изолироваться приезжающим в Литву гражданам Польши или гражданам других стран, которые законно проживают в Польше, если они приезжают в Литву, чтобы посетить могилы близких. Кроме того, не надо изолироваться, приезжающим из Польши по работе, учебе, на лечение или по вопросам сельского хозяйства.

Изолироваться не надо и возвращающимся из стран Балтии – Латвии и Эстонии.

Приезжающим из пораженных третьих стран больше не надо предъявлять положительный результат теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов.

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