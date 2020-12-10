Минздрав: два морозильника ультранизких температур для вакцин от COVID-19 уже в Литве

"Эти два морозильника ультранизких температур (как минимум - 75 градусов) будут использоваться только для части вакцин, которым необходима очень низкая температура. Планировалось, что эти морозильники прибудут в Литву в начале 2021 года, однако подотчетному Минздраву Центру по управлению экстремальными для здоровья ситуациями удалось приобрести их раньше и 10 декабря они поступили в Литву", - говорится в сообщении министерства.

Для других вакцин, которым достаточно температуры 2-8 градусов, у центра есть специальные помещения для хранения лекарственных препаратов.

При ультранизкой температуре следует хранить вакцину, созданную компаниями Pfizer и BioNTech. Службы Евросоюза могут утвердить их позже в декабре.