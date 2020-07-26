Минздрав: для возвращающихся из Испании с понедельника обязательна самоизоляция

С понедельника въезд иностранцев из этой страны в Литву будет запрещен.
Такой же порядок, как для Испании, будет действовать для Люксембурга, Румынии, Швеции, Болгарии, Португалии и Хорватии.
Для всех приезжающих из Бельгии, Чехии, Австрии, Швейцарии самоизоляция тоже обязательна, но иностранцы из этих стран приехать могут.
Министерство напоминает, что этот порядок действует в отношении иностранцев из стран Европейского экономического пространства, Швейцарии, Соединенного Королеваства Великобритании и Северной Ирландии.
Кроме того, с понедельника сильно затронутыми коронавирусом странами считаются те страны, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней превышал 16 случаев на 100 тыс. жителей.
Показатель заболеваемости, отмечает Минздрав, снижен с целью согласования политики открытия границ с другими странами Балтии и Евросоюзом.
Показатель Литвы за неделю повысился - с 2,8 до 3,7.
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