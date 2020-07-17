Минздрав: для прибывающих из третьих стран иностранцев с пятницы обязательна самоизоляция

"Для иностранцев, прибывающих не из государств Европейского экономического пространства, Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (...) обязательна 14-тидневная изоляция", - говорится в документе.

В течение 24 часов после прибытия в Литву иностранцы должны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ).

Кроме того, иностранцы, прибывающие из государств, включеных в список сильно затронутых COVID-19 стран, обязаны в течение 24 часов после прибытия обратиться на "горячую линию" по телефону 1808 или в другое проводящее лабораторные исследования учреждение для проведения теста на коронавирус.

Сейчас в утвержденном А. Веригой списке сильно затронутых COVID-19 стран значится 63 государства, в их числе - Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Израиль, США, Казахстан, Молдавия, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Украина.

"Помещения для изоляции, транспортировку в такие помещения и место взятия теста на COVID-19 иностранцам (...) должны обеспечить и оплатить работодатель, приглашающее лицо или сам иностранец", - говорится в решении.

В среду А. Верига сказал журналистам, что принимающие предприятия должны будут оплатить не только изоляцию, но и тестирование работников из третьих стран.

В частности, в решении говорится, что иностранцы, которые работают на литовских предприятиях, занимающихся международными коммерческими перевозками, или осуществляют международные коммерческие перевозки всеми видами транспорта, обязаны изолироваться после приезда в Литву и до дня отъезда из Литвы, но не более чем на 14 дней.

Однако если время пребывания в Литве короче 72 часов, им необязательно проверяться на коронавирус.

Ужесточить требования для приезжающих из третьих стран решено после вспышки коронавируса на каунасском предприятии Hegelmann Transporte, когда вирус был установлен у приезжающих из Узбекистана работников. По данным пятницы, там зафиксировано 19 случаев заражения COVID-19.

