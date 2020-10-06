Министерство сообщило, что подготовило проект изменений Правил регистрации актов гражданского состояния.

Как сказал для пресс-релиза министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, это связано с пандемией коронавируса и позволит людям не приходить в учреждения гражданской метрикации.

По его словам, например, граждане Литвы и зарубежных стран, желающие заключить брак в Литве, смогут подать просьбы регистрированным письмом или через курьера.

Граждане Литвы могут сделать это в Информационной системе услуг метрикации (mepis.lt), а также отправить просьбу регистрированной почтой или с курьером. Иностранцы, желающие подать просьбу о регистрации брака в Литве, смогут сделать это в своей стране регистрированным письмом или с помощью курьера.

Сейчас для подачи просьбы о регистрации брака оба желающих это сделать гражданина должны явиться в отдел гражданской метрикации в своем самоуправлении.