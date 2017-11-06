Минюст Литвы предлагает разрешить трансгендерам менять документы

Министерство юстиции Литвы подготовило проект закона, который позволит трансгендерам менять в документах ссылку на пол, имя, фамилию и личный код.
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Согласно закону о признании половой идентичности личности, это право для лиц, у которых диагностирована трансгендерность, будет предоставляться независимо от того, проведена ли хирургическая операция по смене пола.

Сейчас люди, гендерная (половая) идентичность которых не совпадает с зарегистрированным при рождении полом, могут изменить документы только по решению суда.

Литва в 2007 году проиграла дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) поскольку в стране нет закона, регламентирующего порядок смены пола.

Комитет министров Совета Европы, осуществляющий наблюдение за выполнением решений ЕСПЧ не раз призвал Литву исправить этот правовой пробел.

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