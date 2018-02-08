8 февраля был зарегистрированный утвержденный правительством Литвы и подготовленный Минюстом проект, который должен изменить порядок вычета средств в пользу погашения долгов.

В документах указанно, что на данный момент в некоторых случаях разрешается переводить приставам 50% зарплаты должника, если она не превышает минимальную (430 евро "на бумаге"), если она больше минимума - 70%.

"С учетом того, что немалая часть работающих людей получает минимум (это 361 евро "на руки"), то после перевода денег приставу должник получает 288,8 евро (если высчитывают по одному делу) или 180,5 евро (если высчитывают по двум и более делам).

Значит, те должники, которые получают минимум, особенно если из их зарплаты высчитывают 50%, по сути не могут удовлетворить свои минимальные потребности и зачастую это приводит к появлению новых долгов, поскольку человек не в силах оплачивать текущие счета (например, за коммунальные услуги), в результате появляются новые взыскания, а человек попадает в замкнутый круг.

Эти причины побуждают должника скрывать доходы и вообще заставляют работать нелегально, получать различные социальные выплаты и пособия, из которых в пользу долга ничего не высчитывают, и другую помощь, в результате они получают практически те же доходы", – сказано в объяснении к поправкам.

Также указано, что в соответствии с нынешним порядком пристав не может знать, сколько средств имеется на счету у человека, с которого принудительно взыскивают долги. Поэтому приставы снимают со счета столько, что у человека не остается средств на удовлетворение минимальных потребностей.

В проекте, подготовленном Минюстом, предлагают высчитывать с получающих минимальную зарплату не больше 30%. В таком случае он будет получать 252,7 евро, а если человек получает среднюю зарплату – 403,05 евро.

Эти поправки не будут распространятся на те случаи, когда с должника взыскивают средства на содержание детей, а также и в на те случаи, когда сумма, которую должны взыскивать, установлена судом. Кроме того, предлагают пересмотреть порядок взыскания долга за счет последнего жилья. По нынешним законам разрешено взыскивать с последнего жилья долг, превышающий 2030 евро. В проекте предлагают увеличить сумму долга до 4000 евро.

Согласно проекту, долги за счет жилья не погашают, если должник представляет приставу доказательства того, что долг можно погасить в течение 18 месяцев, путем внесения установленных сумм.

Согласно проекту, большая часть этих поправок вступит в силу с 1 июля 2018 года, а остальные – с 1 июля 2020 года.

По данным на октябрь 2017 года в Литве было 292 000 жителей, в отношении которых были заведены дела о принудительном взыскании задолженности.