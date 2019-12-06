Минюст Литвы обратится в КС по поводу написания нелитовских имен в документах

Сейчас учреждения гражданской метрикации, миграционные службы отказываются официально регистрировать в документах такие имена, как Anna, Leyla, Ellana, Estella, а желающим записать их именно так всякий раз приходится обращаться в суд – суды, в свою очередь, формируют практику, благоприятную для интересантов.

"Да, мы обратимся в КС за разъяснением, по поводу равноправия. Мы считаем, что сложилась такая двусмысленная ситуация, и это нехорошо, когда мы вынуждаем идти в суды наших людей, и только тогда они с помощью суда получают то, чего хотят. Мы обратимся по поводу написания имен латинскими буквами", – сказал журналистам Э. Янкявичюс.

В пятницу в Минюсте состоялась дискуссия на эту тему – во время дискуссии языковеды и высказывающиеся за литовское написание имен и фамилий общественные деятели подчеркнули конституционный статус государственного литовского языка, а вероятную либерализацию написания они расценили как угрозу для языка.

Между тем специалисты в области гражданской метрикации, правозащитники подчеркивают, что нынешние правовые акты ущемляют прописанные в Конституции свободы по признаку национальности и языка, а также право на свободное передвижение. Они призывают предусмотреть конкретные исключения, когда можно было был записывать имена и фамилии в документах не по правилам литовского языка.

Э. Янкявичюс подчеркивает, что "аргументы каждой из сторон очень важны".

"Мы любим литовский язык, но мир глобален, наши соотечественники, граждане переезжают жить в другие страны, потом возвращаются. Мы видим, что сегодня закон не вполне совершенен и подлежит изменению", – сказал он.