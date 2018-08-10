На данный момент нет никакой информации разведки о том, что в исправительных учреждениях могут проходить массовые беспорядки. Спецслужбы в тюрьмы вводят для поддержания порядка. Кроме того, это дополнительная мера безопасности при переводе части заключенных из Правенишкес в другие исправительные учреждения.

"Для поддержания должного порядка и во избежание возможных конфликтов между заключенными из-за употребления алкоголя. На данный момент нет никакой информации криминальной разведки о том, что в исправительных учреждениях могут произойти массовые беспорядки. Силы вводят для поддержания общественного порядка в тюрьмах. Тем более сейчас, когда часть заключенных из Правенишкес переводят в другие исправительные учреждения и может появиться недовольство. Некоторые СМИ, сообщая о возможных массовых беспорядках в тюрьмах сгустили краски", - сказал пресс-секретарь Минюста Аудрис Кутрявичюс.

По его словам, если бы были сообщения о беспорядках, то предприняли бы более жесткие меры. Кутрявичюс подчеркнул, что изредка привлекают сотрудников других ведомств, это не исключение. В этом году это второй случай.

"До 10 сотрудников Службы общественной безопасности прибывают в тюрьмы, а если была бы информация о массовых беспорядках, то предприняли бы иные, более жесткие меры. Намного более жесткие. И сейчас они жесткие, но не крайние, для этого нет оснований. Если бы предприняли крайние меры, то выехали бы БТР", - сказал Кутрявичюс.

По его словам, пограничники одолжат некоторую технику, но сами в тюрьмах дежурить не будут.