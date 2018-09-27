Минувшей ночью пожарные-спасатели без работы не остались

По словам спасателей, этой ночью поступило около 100 различных сообщений в связи с несчастьями, вызванными бурей. По словам спасателей - около 40 - было получено из Клайпедского округа. Примерно 20 раз выезжали в Утенский и 13 - в Шяуляйский округ.

Одно сообщение поступило в связи с тем, что дерево упало на провода линии электропередач, 10 - в связи с тем, что деревья падали на автомобили. По словам пожарных спасателей, поваленные деревья большого ущерба транспортным средствам не нанесли.

Спасатели также сказали, что немалая часть вызовов связана с упавшими на проезжую часть деревьями и их сучьями.

Буря нанесла материальный ущерб. Люди не пострадали. По словам пожарных, стихия уже покинула Литву.

Из-за бури без электроэнергии еще остаются 3800 клиентов компании Energijos skirstymo operatorius (ESO). Полностью восстановить поставки услуги клиентам планируют до обеда.

"Мы планируем, что во второй половине дня электричество уже будет у всех клиентов", – сказала BNS 27 сентября утром представитель холдинга Lietuvos energija Лауре Шебейкене.

Согласно сообщению ESO, всего из-за бури без света было 60 000 жителей во всей Литве.

Сильный ветер больше всего ущерба нанес в Клайпедском, Шяуляйском, Паневежском, Утенском и Ширвинтском районах, а также в северной части Вильнюсского округа.

Ночью последствия бури устраняли 68 оперативных бригад компании 68 ESO, работали около 200 человек.