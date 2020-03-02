По словам климатолога Донатаса Валюкаса, эти данные отражают тенденции климатических изменений.

"Рекордно теплая зима отражает тенденции климатических изменений. Все зимние месяцы были значительно теплее обычных многолетних норм. Кроме того, важно оценивать весь контекст – рекордно теплым был и минувший год", – сказал BNS в понедельник Валюкас.

Среднемесячная температура этой зимой составила 2,6 градуса тепла. В 1981–2010 гг. средняя зимняя температура в Литве составляла 2,8 градуса мороза.

По словам Валюкаса, переход постоянной температуры к нулю, когда и фиксируется климатическое начало зимы, в этом году не был зафиксирован – климатическая зима не наступила.

Самой низкой зимней температурой в Литве было всего 8,9 градусов мороза, эту температуру зафиксировали 5 февраля в Рокишкисе.

Самая высокая зимняя температура в Литве была зафиксирована 18 декабря в Мариямполе – 11,1 градусов тепла.

"Зимние месяцы в этом году отличались не только высокой температурой воздуха, но и бесснежными днями, за все три месяца зимы всего лишь несколько дней держался снег, это первый такой случай за всю историю метеорологических наблюдений", – сказал Валюкас.

Часто зиму определяют по количеству морозных дней. Морозные дни фиксируются тогда, когда максимальная температура воздуха в течение суток не поднимается выше нуля или оставалась отрицательной. Таких дней этой зимой было всего 1-2 на основной территории Литвы, 6–8 дней в восточной части страны, а в западной части Литвы вообще таких дней не было, а обычно таких дней в Литве зимой должно быть на несколько десятков.

Самой холодной зима была в Литве в 1969–1970 гг, когда средняя температура воздуха составила 8,9 градусов мороза.