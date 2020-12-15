Военнослужащие 2-го батальона 8-го кавалерийского полка Сухопутных сил США сменили прибывших в Литву на учения в сентябре военнослужащих 2-го батальона 69-го полка 2-й бригады, которые уже закончили учения и отбыли домой.
Как сообщает Минобороны, планируется, что новый батальон США будет размещен для учений в Литве примерно на 8 месяцев, до конца лета.
"США - главный трансатлантический союзник Литвы, вклад которого в укрепление обороны и сдерживания во всем регионе незаменим. Присутствие военных США вместе с силами НАТО в Литве укрепляет безопасность всего восточного фланга НАТО, поэтому Литва прикладывает все усилия, чтобы были созданы все необходимые условия для ротации союзнических сил в Литве", - сказал для пресс-релиза министр обороны Арвидас Анушаускас.
По его словам, Литва добивается, чтобы США рассматривали нашу страну как постоянное место дислокации своих сил, поэтому вкладывает капитал в инфраструктуру, создает условия для размещения американских военных.
Посол США в Литве Роберт Гилкрист говорит, что США благодарны Литве за большие инвестиции в оборону и постоянную модернизацию мест учений, что позволяет проводить учения и улучшать тем самым взаимодействие военных Литвы и США, а также их боеготовность.
Американцы прибыли с военной техникой и вооружением - танками Abrams, бронетехникой Bradley и т. п.
Командует военным контингентом США полковник-лейтенант Стивен Джековски.
Присылая своих военных, США демонстрируют обязательства по коллективной обороне перед союзниками по НАТО в деле обеспечения безопасности в Европе после агрессивных действий России в Украине.
Ротация американских военных в странах Балтии и Восточной Европе происходит с весны 2014 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Полиция Литвы предупреждает: будут блокировать дороги и устанавливать мобильные радары – штрафы не только за скорость (22)
Во вторник состоялась пресс-конференция, на которой...
Верига назвал ситуацию в Литве безумием: для таких ограничений нам хватило мощностей на три дня (45)
Со среды в Литве закроются все магазины за исключением...
Глава МВД Литвы: установлен график ограничения движения по дорогам страны полиция объяснила, кого отправят назад (32)
14 декабря правительство Литвы приняло решение,...
Депутат о крайней мере ограничения: это самое дорогое, что может предпринять правительство Литвы (44)
Депутат , глава парламентского Комитета по...
Представители малого бизнеса в Литве видят дискриминацию и требуют справедливости (11)
Со среды в Литвы будут закрыты все магазины и торговые...