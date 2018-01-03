Список призывников составляют при помощи компьютерной программы.
Планируется, что за началом составления списка будет наблюдать министр обороны Раймундас Кароблис, командующий Службы призыва ЛА Арунас Бальчюнас и другие представители ЛА. Для обеспечения прозрачности процедуры на нее приглашены 5 представителей общественности.
После того как в 2017 году изменили закон, в список призывников могут попасть и те молодые люди, которые до объявления списка подали заявление о добровольной службе в армии, однако по-прежнему таким лицам предоставляют дополнительные социальные гарантии и возможность выбора места прохождения службы.
Составленные 4 января списки призывников, как и прежде будут опубликованы на сайте https://sauktiniai.kam.lt. Рядом с каждой фамилией указан срок, до которого призывник должен связаться с военкоматом. За невыполнение требований закона о призыве грозит административная или уголовная ответственность. Списки появятся до 12 января 2018 года. По почте повестки призывникам не рассылают.
Всю актуальную информацию призывники могут получить на сайте karys.lt, по бесплатному телефону 8 800 12340 или в военкомате.
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