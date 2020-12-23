Как сообщило в среду Министерство обороны, Литва дополнительно закупила ракеты, пусковые установки и другое оборудование для этой системы. Вооружение поступит в Вооруженные силы Литвы в 2024 году.
"Закупаемая и получаемая из США противотанковая система Javelin вносит особенно значительный вклад в долгосрочное усиление военной мощи Литвы. Этими системами будут дополнительно обеспечены подразделения Сухопутных сил Вооруженных сил Литвы для усиления оборонной мощи Литвы", - говорится в пресс-релизе.
Министерство подчеркнуло, что США является основным союзником, который обеспечивает безопасность региона и является стратегическим партнером Литвы.
"США активно участвует в реализации мер по обеспечению безопасности в Балтийском регионе, усиливая безопасность и стабильность региона. Своими военными, техникой и финансовыми ресурсами США активно вносит свой вклад в оборону нашего региона", - утверждает министерство.
Противотанковые ракеты средней дальности Javelin являются современным оружием, которое способно уничтожать танки с реактивной броней днем и в темное время суток на расстоянии от 75 м до 2,5 км. Система действует по принципу "выстрелил-забыл": после фиксации цели и выстрела ракета сама управляет полетом до цели.
Javelin - это боевая ракета с двухрежимным взрывателем, может атаковать танк противника при лобовом столкновении или на небольшой высоте над ней (до 150 метров). В ракетах используется система "мягкого пуска", когда воспламенение маршевого двигателя происходит после отлета ракеты на безопасное для стрелка расстояние, поэтому сложно установить место запуска.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве слишком многие люди не верят ученым, это осложняет борьбу с пандемией COVID-19 (406)
Можно выбирать и относиться к ситуации с оптимизмом или...
Полиция в Литве меняет тактику: важная информация для выезжающих из больших городов (40)
Во вторник вечером в социальных сетях полиция Литвы...
Объявлены места, где появятся новые посты контроля скорости (5)
Совсем недавно в Литве сообщили о том, что на дорогах...
Курьез: житель Вильнюса нашел на улице брошенные курьером посылки и позаботился об их доставке (19)
22 декабря в Вильнюсе у почтомата на ул. Жальгирё...
Одной из первых в мире от COVID-19 привили и 101-летнюю литовку (54)
Первые дозы вакцины от коронавируса в Литву...