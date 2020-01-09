В четверг в Министерстве обороны Литвы в Вильнюсе будут составлены списки военнообязанных в 2020 году.
© LRT / Vytenis Radžiūnas

В них будет внесено около 38 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Из них на службу в различных частях литовской армии планируется призвать 3828 военнообязанных, сообщило ведомство.

Список будет составляться в случайном порядке, при использовании компьютерной программы.

Планируется, что за началом формирования списка будет наблюдать и запустит процесс министр обороны Раймундас Кароблис.

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Впервые в списки призывников будут внесены студенты высших школ. Однако у попавших в них студентов будет возможность определиться – остановить учебу и пройти девятимесячную постоянную обязательную начальную военную службу или не оставляя учебу выбрать учения младших офицеров, которые проходят в течение трех лет по выходным, либо обучаться и три года служить в Силах ополчения.

Если не будет избран ни один из способов прохождения службы, то для военнообязанных, служба которых по причине учебы в высшем учебном заведении будет отложена, призывной возраст продлится до 26 лет, но не более чем через год после окончания учебы. После завершения учебы молодые люди еще смогут попасть в списки призывников.

Сформированные списки призывников будут опубликованы на интернет-сайте https://sauktiniai.karys.lt.

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