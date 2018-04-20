В результате реформы зарплаты военнослужащих должны увеличиться на 10–30%. Также предлагается реорганизовать систему служебных окладов военных посредством введения в нее коэффициентов, которые будут зависеть от стажа, намечается внести коррективы и в добавки к зарплате.

Также в системе обороны предлагается разрешить создание дневных центров для детей военных, оплачивать Минобороны услуги деятельности по оздоровлению, прежде всего, психологов, раненым военнослужащим.

На реализацию реформы понадобится почти 84 млн евро. Ожидается, что эти изменения будут мотивировать граждан отдавать предпочтение военной службе.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас сказал газете, что средства на повышение зарплат военных, закрепление их социальных гарантий должны быть выделены из ассигнований для оборонной системы, которые увеличены.