"В списке призывников я числюсь под номером 3240. Брат мне сообщил об этом, когда я работала. Сначала было смешно, я спросила себя, почему мне жизнь постоянно подбрасывает такие шутки? Ответ очень простой – жизнь знает, что у Зофии "всегда все хорошо", она справится. Тогда мне стали писать близкие, что они переживают за меня, и друг спросил, что сейчас будет", – вспоминала Зофия о том моменте, когда узнала, что ее имя есть в списке.
"Я никого ни в чем не виню, ведь по литовским документам я - "мужчина", очень жаль, что таким людям как я приходится с этим сталкиваться", – сказала DELFI Зофия.
Она все еще ждет смены пола в документах, делает для этого все необходимое.
"Я намерена поменять, но для этого мне нужно выиграть дело в литовском суде, против Литвы, Конституции", – сказала она.
"К сожалению, служить в армии я бы не хотела. Я уважаю всех женщин и их выбор, но не чувствую себя из тех, кто может участвовать в имитации войны, тем более, что я вообще не поддерживаю идею войны", – продолжила Зофия.
DELFI связался с Минобороны Литвы, которое прислало официальный комментарий по этому вопросу.
"В соответствии с Конституцией Литвы в армию призывают всех мужчин в возрасте 18-23 лет, это их обязанность.
Если у гражданина Литвы в документе указано, что он мужчина, то все законы действуют как в отношении мужчины. Не исключение и обязательство служить в армии. Лица, которые внешне выглядят как женщины, не могут сами решить, что им не надо проходить процедуры учета в военкомате. Это не является поводом для того, чтобы самому решить не служить в армии, такого исключения нет в законе о службе в армии", – сказала DELFI пресс-секретарь отдела по связям с общественностью Гедре Казлаускене.
По ее словам, подобные случаи уже были, однако все призывники выполняли требования и являлись на комиссию. К сожалению, Казлаускене не могла поделиться решениями комиссии, поскольку такие данные охраняет закон о защите персональных данных.
По словам Казлаускене, комиссия индивидуально решает, подходит ли призывник для службы в армии, поэтому заранее сказать, кто может служить, а кто нет - нельзя.
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