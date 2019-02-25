Представители тренировочной миссии ЕС сообщили министерству, что атака была совершена в воскресенье утром, она была совершена на двух автомобилях со взрывчатыми веществами и вооруженными людьми.
Армия Мали, обеспечивающая безопасность учебной базы ЕС, остановила нападавших. В ходе нападения один автомобиль сгорел, второй детонировал рядом с воротами.
Во время атаки были ранены три военный армии Мали. Пока не сообщается о количестве нападавших, идет расследование.
Сейчас в учебной миссии ЕС в Мали служат два литовских инструктора – по одному в Коуликоро и Бамаке.
Литовские военные помогают малийской армии в повышении операционных способностей.
Литва также участвует в операции ООН в Мали MINUSMA. В этой операции литовские военные охраняют лагерь международных сил. Еще пять военных служат в штабах в Бамаке, Гао и Тимбукту.
В целом в Мали служат около 40 литовских военных.
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