"Категория системы e.sveikata - первая, самая высокая. Есть утвержденные министром внутренних дел требования к безопасности, (...) в соответствии с которыми система e.sveikata должна быть восстановлена в течение восьми часов. Управляющий должен предусмотреть средства, конкретно - запасные помещения, откуда можно было бы продолжать деятельность, если нет возможности продолжать деятельность в основных помещениях", - сказал BNS глава Группы по политике в области кибернетической безопасности и информационных технологий Минобороны Йонас Скардинскас.

"Другой момент - доступность системы первой категории должна быть обеспечена не менее 99% времени в течение суток", - добавил он.

Перебои в работе системы e.sveikata начались из-за того, что в результате прорыва трубы по причине сильного ливня в понедельник была залита серверная Реестрового центра в Вильнюсе. Из-за этого начались перебои в системах многих учреждений.

Система e.sveikata не работает до сих пор – работы по ее восстановлению продолжаются третьи сутки.

Как сказал в четверг BNS пресс-атташе РЦ Миндаугас Самкус, за ночь не удалось полностью восстановить и действие услуги электронной подписи, сейчас эта проблема решается.

По словам М. Самкуса, все остальные системы и регистры действуют.

Й. Скардинскас говорит, что РЦ - предприятие, представляющее особую важность для национальной безопасности, а находящиеся в его управлении системы - часть информационной структуры исключительной важности.

По его словам, РЦ обязан был обеспечить продолжение работы системы e.sveikata.

"Восстановление такой системы должно быть прописано в плане обеспечения продолжения деятельности (...) Теперь главное, чтобы деятельность была восстановлена как можно скорее, а почему было сделано так или иначе, будем выяснять с ними, чтобы не повторилось", - сказал представитель Минобороны.

По словам Й. Скардинскаса, серверы РЦ должны храниться в государственных центрах данных.

"Они произведены в соответствии с определенными международными стандартами, поэтому мы считаем (...), что они не будут затронуты внешними угрозами", - сказал он.

По причине неисправности e.sveikata лечебные учреждения не могут вносить электронные документы, выписывать электронные рецепты, выполнять прочие электронные функции в системе здравоохранения, пациенты не могут получить в аптеках лекарства, выписанные по электронным рецептам.

Аптеки просят по возможности отложить приобретение рецептных лекарств, Министерство здравоохранения призывает медиков временно выписывать бумажные рецепты.

Из-за перебоев в других системах в среду с проблемами все еще сталкивались нотариусы, Служба занятости, банк Luminor.