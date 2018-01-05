Минкульт отмечает, что такой юридической ситуации, когда закон принимают для отдельного случая, не было принято.

Решение по проекты постановления должно принять правительство Литвы. Парламент в первом чтении одобрил этот проект. Согласно проекту, "доминирующим акцентом Лукишкской площади должен быть мемориал в память жертв за свободу Литвы и исторический символ борьбы за свободу Погоня". После голосования в парламенте проект передали правительству.

В проекте выводов Минкульт отметил, что конкурс уже состоялся, а проект, который поддерживает Фонд Погони, не победил в конкурсе.

Минкульт также обратил внимание на то, что в бюджете на монумент выделили 500 000 евро, а в проекте инициаторов сказано, что им потребуется 1 млн. евро на осуществление идеи.

"Предлагаемый проект закона не отвечает закону госбюджета, утвержденному правительством, в нем также не указано, из каких источников будут взяты средства, для его осуществления", – сказано в проекте.

Проект о Погоне в парламенте был инициирован после того, как Минкульт провел конкурс, комиссия которого признала лучшей идеей памятник в виде партизанского бункера. Это возмутило часть общества и политиков, которые хотели, чтобы на площади появилась скульптура Погони Арунаса Сакалаускаса.

Мемориал на Лукишкской площади должен появиться до 1 декабря этого года. Минкульт выделил на это 500 000 евро. Работы должна выполнить Вильнюсская мэрия.