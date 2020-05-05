Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в парламенте сказал, что все это министры неформально обсудят во вторник, после этого будут решать, попадут ли они на повестку дня правительства в среду.
Верига информировал, что основные дискуссии касаются поездок по странам Балтии.
"Завтра с министрами здравоохранения стран Балтии мы проведен заседание-конференцию. Речь будет идти о том, можем ли мы договориться об общих принципах контроля – считать страны Балтии единым пространством, чтобы можно было беспрепятственно ездить по нему, без дополнительного контроля", - сказал Верига.
По словам Вериги, странам важно договориться об общих внешних границах, принципе карантина приезжих. Он заметилu, что другие изменения скорее символические, и коснутся небольшой группы людей.
"Пока ничего конкретно сказать не могу, не знаю, чем это все обернется, поскольку предложения министерств очень разные", - сказал Верига.
По его словам, есть предложение разрешить проведение индивидуальных тренировок. Обсуждают работу кафе в помещениях при соблюдении специальных требований.
"Договоримся ли, посмотрим, пока ситуация позволяет это обсуждать", - сказал Верига.
По его словам, будут поднимать и вопрос работы детских садов.
"Люди возвращаются на работу, поэтому эта тем снова всплывает", - сказал Верига.
В Литве карантин действует с 15 марта по 11 мая.
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