Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в парламенте сказал, что все это министры неформально обсудят во вторник, после этого будут решать, попадут ли они на повестку дня правительства в среду.

Верига информировал, что основные дискуссии касаются поездок по странам Балтии.

"Завтра с министрами здравоохранения стран Балтии мы проведен заседание-конференцию. Речь будет идти о том, можем ли мы договориться об общих принципах контроля – считать страны Балтии единым пространством, чтобы можно было беспрепятственно ездить по нему, без дополнительного контроля", - сказал Верига.

По словам Вериги, странам важно договориться об общих внешних границах, принципе карантина приезжих. Он заметилu, что другие изменения скорее символические, и коснутся небольшой группы людей.

"Пока ничего конкретно сказать не могу, не знаю, чем это все обернется, поскольку предложения министерств очень разные", - сказал Верига.

По его словам, есть предложение разрешить проведение индивидуальных тренировок. Обсуждают работу кафе в помещениях при соблюдении специальных требований.

"Договоримся ли, посмотрим, пока ситуация позволяет это обсуждать", - сказал Верига.

По его словам, будут поднимать и вопрос работы детских садов.

"Люди возвращаются на работу, поэтому эта тем снова всплывает", - сказал Верига.

В Литве карантин действует с 15 марта по 11 мая.