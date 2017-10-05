"Договор подписан", - сказала BNS пресс-атташе министра ИД Литвы Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене.
Планируется, что со следующего года документ будет выставлен в находящемся в Вильнюсе Доме сигнаторов (подписантов акта ).
Написанный от руки текст постановления от 16-го февраля 1918 года на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнаторов обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.
Литва в следующем году будет отмечать столетие восстановления государства. Акт о независимости Литвы был подписан членами Литовского совета под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года. Историки считают, что в тот день могло быть подписано несколько аналогичных документов, местонахождение которых до сих пор неизвестно.
За решеткой оставили подозреваемого, из-за которого в Англии самолет сопровождали истребители (11)
5 октября в Каунасе полиция опросила молодого человека,...
В ЕС будет создана Европейская прокуратура (2)
В ЕС будет создана новая структура, дискуссии о которой...
Министры Литвы и Германии подписали договор о передаче Акта 16 февраля (2)
Министры иностранных дел Литвы и Германии в четверг...
В суде опровергают версию Комскиса: собаку он застрелил намеренно (6)
Брат представителя "Порядка и справедливости" Кястаса...
Военной бригаде Литвы, Польши и Украины присвоено имя Острожского (15)
Министры обороны Литвы , Польши и Украины в четверг...
TOP новостей
Евродепутаты требуют у руководства России освободить Серебренникова С инициативой обращения выступил Ауштрявичюс (3)
Почти 60 европарламентариев подписали обращение к...
Глава Центробанка Литвы: самая коварная новость - экономика растет, а неравенство усугубляется (58)
"Самая коварная новость - это то, что экономика страны...
Сквернялис обратился к учителям: есть новости в вопросе зарплат (12)
В ближайшее время не будет такого, что учителя массово...
Под арестом оставили подозреваемого, из-за которого в Англии самолет сопровождали истребители (11)
5 октября в Каунасе полиция опросила молодого человека,...
Эмигрант вернулся в Литву через 10 лет: это какое-то недоразумение (176)
После 10 лет, проведенных в эмиграции, 38-летний Миндаугас...