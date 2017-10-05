Министры иностранных дел Литвы и Германии в четверг подписали в Берлине соглашение о передаче Литве на пять лет Акта о независимости от 16 февраля 1918 года.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Договор подписан", - сказала BNS пресс-атташе министра ИД Литвы Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене.

Планируется, что со следующего года документ будет выставлен в находящемся в Вильнюсе Доме сигнаторов (подписантов акта ).

Написанный от руки текст постановления от 16-го февраля 1918 года на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнаторов обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Литва в следующем году будет отмечать столетие восстановления государства. Акт о независимости Литвы был подписан членами Литовского совета под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года. Историки считают, что в тот день могло быть подписано несколько аналогичных документов, местонахождение которых до сих пор неизвестно.

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