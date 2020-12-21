Министры будут предоставлять спецразрешения на прибытие в страну иностранцев

Такое предложение Министерства здравоохранения в понедельник одобрило правительство.

"С целью сокращения этого административного бремени и ускорения процесса, мы предлагаем отказаться от избыточного требования, чтобы прибытие иностранцев одобрялось правительством", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис, представляя этот вопрос.

Министр здравоохранения утверждает, что каждое министерство утвердило порядок, а также список сфер, входящих в их компетенцию, поэтому будет принимать решения по разрешениям.

До сих пор предусматривалось, что министры могут предоставлять разрешения только в определенных случаях, например при прибытии спортсменов, журналистов, или людей искусства, а в прочих случаях на то требовалось одобрение правительства.