Министры будут предоставлять спецразрешения на прибытие в страну иностранцев

Такое предложение Министерства здравоохранения в понедельник одобрило правительство.
"С целью сокращения этого административного бремени и ускорения процесса, мы предлагаем отказаться от избыточного требования, чтобы прибытие иностранцев одобрялось правительством", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис, представляя этот вопрос.
Министр здравоохранения утверждает, что каждое министерство утвердило порядок, а также список сфер, входящих в их компетенцию, поэтому будет принимать решения по разрешениям.
До сих пор предусматривалось, что министры могут предоставлять разрешения только в определенных случаях, например при прибытии спортсменов, журналистов, или людей искусства, а в прочих случаях на то требовалось одобрение правительства.
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