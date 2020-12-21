aA
Разрешения на прибытие в Литву иностранных специалистов будут выдавать министры, для этого не потребуется решение правительства.
Министры будут предоставлять спецразрешения на прибытие в страну иностранцев
© DELFI / Karolina Pansevič

Такое предложение Министерства здравоохранения в понедельник одобрило правительство.

"С целью сокращения этого административного бремени и ускорения процесса, мы предлагаем отказаться от избыточного требования, чтобы прибытие иностранцев одобрялось правительством", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис, представляя этот вопрос.

Статьи по теме:
Авиакомпании отозвали все рейсы между Литвой и Соединенным Королевством
Министр транспорта Литвы призывает жителей отказаться от поездок  (36)

Министр здравоохранения утверждает, что каждое министерство утвердило порядок, а также список сфер, входящих в их компетенцию, поэтому будет принимать решения по разрешениям.

До сих пор предусматривалось, что министры могут предоставлять разрешения только в определенных случаях, например при прибытии спортсменов, журналистов, или людей искусства, а в прочих случаях на то требовалось одобрение правительства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

С понедельника в Литве введен запрет на авиасообщение с Англией (53)

Из-за распространения нового штамма коронавируса в...

TOP новостей

Министр транспорта Литвы призывает жителей отказаться от поездок (36)

Министр транспорта и сообщения Литвы Марюс Скуодис...

Глава Минюста Литвы о худшем варианте: выходить из дома можно будет только по разрешению (99)

Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская сказала,...

В Литве диагностировано 2130 новых случаев коронавируса и 20 смертей (17)

В Литве за минувшие сутки диагностировано 2130 новых...

Agnė Širinskienė

Депутат Ширинскене: действующий порядок может оставить людей без еды (24)

Депутат парламента Литвы от Литовского союза...

С понедельника в Литве введен запрет на авиасообщение с Англией (53)

Из-за распространения нового штамма коронавируса в...