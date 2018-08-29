В студии "В центре внимания на DELFI" – министр науки и образования Юргита Петраускене. Другие гости - директор Вильнюсского лицея Саулюс Юркявичюс, ректор Вильнюсского университета Артурас Жукаускас и председатель Профсоюза работников системы Аудрюс Юргелявичюс.

Министр, что первое пришло вам в голову, когда вы услышали о том, что частные образовательные учреждения Аустеи Ландсбергене за несколько лет принесли прибыль в размере более трех миллионов евро?

Я думаю, что есть разные формы бизнеса, они приносят разную прибыль. Образование - чувствительная сфера. Любой бизнес, который законно получает прибыль - хорош. Но важно понимать, что школа - это не только бизнес, это образовательное учреждение. Частная или государственная - главное обеспечение качества. Что касается сети частных школ в Литве, которая невелика, есть лишь несколько, где мы можем оценить результаты на протяжении длительного времени. Нужно оценивать их деятельность, об этом надо говорить. Это огромные средства, которые платят родители. Родители понимают, что инвестировать в образование детей важно. Поэтому важно информировать о качестве такого образования.

Вас удивило, что это такой доходный бизнес?

Я в цифры не углублялась, но они впечатляют.

В Литве зависть - большая сила, вы согласны? Как вы считаете, появится ли новый порядок регулирования финансирования частных заведений?

Зависть - не основание для смены школы. важно, чтобы школа была хорошей.

Что в вашем понимании хорошая школа?

Мы провели опрос родителей. Два основных момента, которые они упоминают - хорошее окружение, где дети чувствуют себя безопасно, и деятельность учителей. Я не думаю, что этого мы не можем дать в государственной школе. Нельзя рисовать мир в черно-белых тонах, что все в государственных школах плохо, а в частных - хорошо.

После того как вы увидели результаты, не подумали ли о том, что живут они слишком хорошо и надо уменьшить госфинансирование частных школ?

Я думаю, не о лишении идет речь. Государство дает средства. И частным школам. Надо создать такую систему, чтобы было видно, что дают эти деньги, ведь это деньги налогоплательщиков.

Что вы имеете в виду? Отделы просвещения не оценивают сами школы?

На сегодняшний день эта система оценки частные школы не охватывает. Я думаю, это надо обсуждать.

Порядок оплаты труда учителей. Одни говорят, что школам предоставили меньше ставок, чем необходимо, поэтому все без исключения будут работать не на полную ставку. Другие говорят, что нагрузка у учителей и без того велика, они физически не могут делать больше. Я понимаю, что все счастливы не могут быть?

Ну, каждый по-своему понимает, что такое счастье.

В первую очередь я говорю о зарплате. В регионах, я понимаю, это примут положительно, поскольку увеличат зарплаты учителям, у которых небольшая нагрузка. В городах это не всегда хорошая новость.

В школу приходят дополнительные средства, мэрии информированы об этом. Денег больше. Если говорить о ставках - их много. Есть учителя с небольшой нагрузкой, есть с очень большой. В одних случаях нагрузка невелика, поскольку нет возможности ее увеличить, в других - учитель сам не хочет работать больше. Мы не добиваемся того, чтобы все работали на полную ставку. Но надо учитывать, что средства выделяют на образование. С постоянной зарплатой приходит такой момент. Не город и не деревня должны решать вопрос величины зарплаты, поскольку работа учителя важна везде.

Господин Юркявичюс, как вы оцениваете новый порядок оплаты труда учителей?

Скептически, более, чем скептически. Во-первых, реформа плохо подготовлена. Странно оценивают, повысятся или понизятся зарплаты. Зарплаты, как и реформа, зависят от количество часов. Если часов меньше - ничего в его случае не меняется. А если выходим к такому же количеству часов, зарплаты остаются прежними. Это реформа ради реформы. Больше демагогии, чем пользы.

Господин Юргелявичюс, кому, как вы считаете, на пользу эта реформа?

Эта реформа на пользу учителям, поскольку долгое время неконтактные часы работы не оплачивались - эта реформа помогает решить проблему. А кому выгодно. Нет таких людей. Могу лишь сказать, что у большинства директоров реформа вызвала дополнительную головную боль… Стало больше бумажной волокиты. (...) Значит реформа не выгодна директорам, которые не могут или не хотят выполнять закон и правильно составлять договоры.