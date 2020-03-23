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Министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса в воскресенье проверили на коронавирус, ответ - отрицательный.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Министра иностранных дел проверили вчера в 11 ч., ответ отрицательный. Министр сейчас находится на заседании правительства", – сказала пресс-секретарь МИД раса Якилайтене.

Линкявичюс на прошлой неделе с делегацией был в Польше на переговорах о гуманитарном коридоре для застрявших у границы граждан Литвы и в связи с очередями тягачей на границе.

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"Во вторник он вылете, в среду вернулся. В аэропорту его здоровье проверили, министр был в изоляции до воскресенья", – сказала пресс-секретарь.

В воскресенье на коронавирус проверился и вице-канцлер правительства Дейвидас Матуленис - ответ отрицательный.

Напомним, что на прошлой неделе тест прошел и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис - ответ отрицательный.

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