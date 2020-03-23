"Министра иностранных дел проверили вчера в 11 ч., ответ отрицательный. Министр сейчас находится на заседании правительства", – сказала пресс-секретарь МИД раса Якилайтене.

Линкявичюс на прошлой неделе с делегацией был в Польше на переговорах о гуманитарном коридоре для застрявших у границы граждан Литвы и в связи с очередями тягачей на границе.

"Во вторник он вылете, в среду вернулся. В аэропорту его здоровье проверили, министр был в изоляции до воскресенья", – сказала пресс-секретарь.

В воскресенье на коронавирус проверился и вице-канцлер правительства Дейвидас Матуленис - ответ отрицательный.

Напомним, что на прошлой неделе тест прошел и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис - ответ отрицательный.