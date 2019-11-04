"Сайт и сама система работают без сбоев, все испытано, работает, люди уже могут заполнять документы. Все довольно просто, система несложная. Конкретные данные назвать не могу, поскольку их в реальное время не фиксируют. Надо немного подождать, поскольку из разных городов пока придет на сервер, возможно, сможем оценить в конце дня", – сказал Мажейка.

По его словам, для тех, кто хочет отказаться от загрязняющего окружающую среду автомобиля, это может быть сигналом и "большим поощрением".

"Такая возможность будет до Нового года. Потом оценим эффективность этой меры и примем решения. Цель - отказаться от старых автомобилей. У нас самый старый автопарк, у нас больше всего дизельных автомобилей. Любой способ, который поможет жителям избавиться от старого автомобиля и приобрести менее загрязняющий окружающую среду, приветствуется, и его надо поддерживать", – сказал министр.

Ранее сообщалось, что компенсации в размере 1000 евро выплачивают с 1 ноября 2019 года.

Выплаты можно будет получить на покупку автомобиля класса M1, выбросы СО2 которого составляют меньше 130 г/км. Первая дата регистрации автомобиля в ЕС должна быть не раньше 1 января 2013 г., автомобиль должен работать на бензине, газе (природном или сжиженном), этаноле, электричестве (или комбинированный вариант). Количество CO2 на момент первой даты регистрации на электромобили не распространяется.

В приказе министра сказано, что можно получить компенсацию, если человек на свое имя или в лизинг покупает менее загрязняющий окружающую среду автомобиль.

В документе сказано, что каждый человек может получить такую компенсацию только один раз, компенсация на один и тот же автомобиль (с тем же номером VIN) выплачивается тоже один раз. Компенсацию выплачивают не позже чем через 30 дней с момента принятия решения.