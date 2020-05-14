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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил, что высокий уровень заболеваемости коронавирусом среди медработников - это последствие того, что люди не использовали все необходимые средства защиты или неправильно их использовали.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Kiril Čachovskij

Так он оценил информацию о том, что 20% больных коронавирусом в Литве - это врачи.

"Эти данные вызывают беспокойство. Основная причина, видимо, умение или возможность использования средств защиты. Если вначале можно было говорить о нехватке, отсутствии, не у всех было, не хватало, то сейчас, когда средств доставлено много, видимо, эти данные можно объяснить неиспользованием, неправильным использованием или использованием без учета уровня защиты", – сказал Верига.

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Он критиковал медучреждения за то, что не все они активно участвовали в специальных курсах для персонала, не все учли рекомендации по организации работы циклами, сменами. По словам Вериги, в учреждениях чаще учитывают не риск заражения "или распространения вируса, а возможность работы учреждения".

"Видимо, с этим и связано распространение. Я могу лишь повторить: есть врачи, которые постоянно контактируют с больными пациентами и не заражаются. Эти врачи работают в отделениях инфекционных больниц, они и раньше там работали, и были без скафандров, без специальной одежды, не то, что сейчас, Но они умели работать, знали, что делать", – сказал министр.

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