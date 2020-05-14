Так он оценил информацию о том, что 20% больных коронавирусом в Литве - это врачи.

"Эти данные вызывают беспокойство. Основная причина, видимо, умение или возможность использования средств защиты. Если вначале можно было говорить о нехватке, отсутствии, не у всех было, не хватало, то сейчас, когда средств доставлено много, видимо, эти данные можно объяснить неиспользованием, неправильным использованием или использованием без учета уровня защиты", – сказал Верига.

Он критиковал медучреждения за то, что не все они активно участвовали в специальных курсах для персонала, не все учли рекомендации по организации работы циклами, сменами. По словам Вериги, в учреждениях чаще учитывают не риск заражения "или распространения вируса, а возможность работы учреждения".

"Видимо, с этим и связано распространение. Я могу лишь повторить: есть врачи, которые постоянно контактируют с больными пациентами и не заражаются. Эти врачи работают в отделениях инфекционных больниц, они и раньше там работали, и были без скафандров, без специальной одежды, не то, что сейчас, Но они умели работать, знали, что делать", – сказал министр.