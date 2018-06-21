Если сеть государственных учреждений сможет предоставлять услуги в установленное время, государство не будет оплачивать услуги, полученные в частных учреждениях. Это значит, что для получения услуг второго и третьего уровня в частных учреждениях (больницах), придется платить полную цену. Это предложение Минздрава. Это актуально для тех, кто получает услуги дневного стационара.

Председатель совета Литовского союза врачей (ЛСВ) Живиле Гудлявичене отрицательно оценила такие планы, в результате которых частные учреждения не будут получать госфинансирование за предоставленные услуги.

"Должна быть конкуренция. Это не советское время, чтобы кто-то решал, в какую больницу идти пациенту - в государственную или частную, может он выбрать услугу лучше или нет. Тут министерство не должно считать деньги пациентов, могут они или не могут заплатить", – сказала Гудлявичене.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что не может быть и речи о том, что в каком-то учреждении услуги будут лучше.

"В моем понимании, если мы говорим о качестве, не должно быть такой ситуации, что люди с более низким образованием, у которых нет денег, понимания, куда ехать, страдали. Неважно, где живет человек, столкнувшийся с проблемой, он везде должен получить качественную услугу. Если больница не может этого сделать, она не должна предоставлять такие услуги", – сказал Верига.

Основная перемена касается того, что Территориальная больничная касса не обязана заключать договоры со всеми подавшими заявки ведомствами, у которых есть лицензии. Поликлиник это не касается.

Верига объяснил, что там ничего не меняется, он не против частной медицины.

"Кое-где мы даже поощряем частный капитал для предоставления услуг. Идеальный пример - первичный уровень здравоохранения. Я не знаю, какую вы поликлинику выбрали, но мой семейный врач работает в частной клинике, а за визиты я не плачу и за услуги не плачу. Я застрахован, плачу налог на здравоохранение и мне не надо думать, государственная это или частная компания", – сказал Верига.

Более того: министр заверил, что больше либерализма будет в сфере услуг ухода, которых в Литве не хватает. Но он дал понять, что там, где услуг достаточно, приоритет за государственными ведомствами.

Верига также акцентировал, что сейчас самое время говорить о добровольном медицинском страховании.

По словам министра, цель реформы - создание механизма, который позволит управлять сетью государственных учреждений системы здравоохранения.

"Сейчас кроватей в стационарах у нас слишком много. Если бы сеть работала эффективно, мы могли бы отказаться от 4500 кроватей. Частные больницы предоставляют немного стационарных услуг. Я не понимаю, чего они боятся", – сказал Верига.

Министр сказал, что критерии, по которым ТБК будут выбирать учреждения, предоставляющие определенные услуги, еще устанавливают.

"Есть несколько моментов, в первую очередь, подходящая команда, наличие лицензии, своевременное предоставление услуг, отсутствие долгов", – сказал Верига.

Министр пояснил, что одна из целей пересмотра сети - уравнивание качества услуг.

Минздрав получил данные об уровне смертности в больницах у пациентов, попавших туда с инфарктом.

"Мы увидели, что есть больницы, где все с таким диагнозом скончались. Есть больницы, где умерли всего 7,4% таких пациентов с инфарктом миокарда", – сказал Верига.

Гудлявичене положительно оценила стремление Минздрава подсчитать, сколько и какие услуги предоставляют в Литве и какие услуги и в каком количестве необходимы.

Комментируя разницу в качестве услуг, она заметила, что тут нужен более жесткий контроль.

"Служба аккредитации, выдающая лицензии, должна это учитывать. Если есть такие случаи, что все умерли от инфаркта миокарда, то значит, нет компетентности или аппаратуры для предоставления услуг. Нужно ужесточить контроль, качественные показатели, качественное оказание услуг", – сказала Гудлявичене.