"Вероятность того, что карантин 11 мая отменят, минимальна и очень невелика. Надо понимать, что карантин значит намного больше, чем просто закрытые магазины или запрет на выход в общественное место, это условия изоляции, самоизоляции, проверок, передвижения. Я думаю, что не знаю что должно случиться, чтобы карантин отозвали с 11 мая. Думаю, что карантин продлят, будет больше смягчения условий, если ситуация улучшится", – сказал Верига.

Его также спросили, что может начать работать на третьем этапе смягчения условий карантина.

"Смягчение условий проходит постоянно, каждую неделю сообщают о чем-то новом в связи с этим. Начиная с предоставления некоторых услуг и заканчивая работой магазинов, сейчас речь идет о порядке предоставления плановых услуг в сфере здравоохранения и других мерах, думают о некоторых спортивных занятиях, не только о тех, о которых сообщалось прежде, но пока решения не приняты, я не хотел бы это комментировать. Активно обсуждают эти вопросы, когда будут приняты решения, мы информируем", – сказал министр.

Delfi напоминает, что с 27 апреля в Литве открылись парикмахерские, салоны красоты, библиотеки, музеи, можно играть в гольф на улице и в большой теннис, посещать зоопарки и ботанические сады.

Карантин в Литве действует до 11 мая.