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23 марта министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на пресс-конференции представил новости о коронавирусе, который распространяется в Литве и во всем мире.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Domantas Pipas

Он сказал, что в понедельник будут подготовлены рекомендации о том, что жители должны носить маски и другую защиту.

"Мы не раз говорили, если это и не защищает от заражения, то в это время, когда есть много больных людей, с простудой и насморком, с аллергическим ринитом, а на начальной стадии распознать сложно, что это - коронавирус или что-то еще, к чему мы уже привыкли в жизни, – сказал Верига. – Появятся рекомендации, что в публичных местах, где возможен контакт с людьми, жители должны закрывать нос и рот".

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Министр уточнил, что если у человека нет возможности купить хирургическую маску, он может использовать другие вещи.

"Шарф или платок тоже могут использоваться, чтобы во время чихания не распространять эти капли в воздухе, ведь нельзя знать, чем болеет человек", – сказал Верига.

Он сказал, что карантин планируют продлить на две недели.

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