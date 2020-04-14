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В настоящее время в лечебных учреждениях Литвы находятся 9 пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Пациентов в тяжёлом состоянии, в реанимации у нас было 14, девяти из них понадобилась искусственная вентиляция лёгких. Ещё 38 пациентам понадобилась кислородная терапия не в реанимации", - сказал на пресс-конференции во вторник А. Верига.

По словам министра, статистика "понемногу улучшается".

В понедельник в Литве были выявлены восемь случаев коронавируса, общее количество подтвержденных зараженных выросло до 1070.

По причине коронавирусной инфекции в стране скончались 25 человек, выздоровевшими считаются 101 человек.

ru.DELFI.lt
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