"Пациентов в тяжёлом состоянии, в реанимации у нас было 14, девяти из них понадобилась искусственная вентиляция лёгких. Ещё 38 пациентам понадобилась кислородная терапия не в реанимации", - сказал на пресс-конференции во вторник А. Верига.

По словам министра, статистика "понемногу улучшается".

В понедельник в Литве были выявлены восемь случаев коронавируса, общее количество подтвержденных зараженных выросло до 1070.

По причине коронавирусной инфекции в стране скончались 25 человек, выздоровевшими считаются 101 человек.