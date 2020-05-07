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7 министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене представили новости, связанные с пресечением распространения коронавируса в Литве.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Kiril Čachovskij

Министр рассказал о результатах исследования жителей в минувшие выходные. По его словам, жителям было выдано 9000 приглашений на проверку на COVID-19, в мобильные пункты приехали больше 3700 человек, 205 образцов еще проверяют. Из этого количества коронавирус установили только у одного человека.

"Можно порадоваться, что тестирование случайных жителей не показало наличие новых очагов", – сказал министр.

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Он заметил, что в эти выходные продолжат исследования, только пока неясно, какие группы будут исследовать.

"Может быть, это коснется людей из группы риска, провизоров, полицейских, обсуждаем исследование работников детских садов. Когда появится конкретный план, тогда сообщим", – сказал Верига.

Он заметил, что есть вызывающие беспокойство новости – выяснилось, что в Литве нелегально работало еще одно учреждение, предоставляющее социальные услуги.

"В начале марта поступила заявка на получение гигиенического паспорта на опеку и паллиативный уход в доме престарелых на взморье, но после проверки было решено такой документ не выдавать.

Однако выяснилось, что в этом учреждении все же предоставляли услуги, это нарушение", – сказал министр.

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