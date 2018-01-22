Верига исключает момент просвещения, объяснения – за пациента будет решать министерство. И это полностью совпадает с идеей запрета на употребление алкоголя. Тогда министр также не был склонен что-либо обсуждать, просвещать людей, говорить о вреде алкоголя, выбрали запрет. Значит, в XXI в. граждан Литвы приучают не получать информацию, чтобы все выяснить самостоятельно, а просто ставят перед фактом – запрещено.

Верига придумал, как заставить жителей Литвы меньше тратить на лекарства, при покупке компенсируемых препаратов. С 1 апреля врачи, выписывая лекарства из списка компенсируемых, должны указать, что лекарство назначается первый раз, видя такую пометку, фармацевты должны будут выдавать самый дешевый препарат из списка. Однако многие жители Литвы считают, что оригинальный препарат лучше более дешевого заменителя.

"Мы один раз и навсегда должны выбить из головы это старое убеждение, которое пришло разными способами. Иногда людей странным образом убеждают в том, что то или иное фирменное лекарство лучше заменителя", – сказал министр.

Однако против таких планов Минздрава выступает Ассоциация семейных врачей. По ее заказу в июле 2017 года компания Spinter провела опрос, который показал, что каждый второй (56%) выступает против запрета выбирать компенсируемые лекарственные препараты. На вопрос, отличаются ли оригинальные лекарства от заменителей, 60% врачей ответили - да. Представитель ассоциации сказал, что Минздрав покушается на право врача выбирать наилучший способ лечения, а пациента – получить лучшее лечение.

"Определенное насилие, диктатура, чтобы заставить применять только те лекарства, которые нужны, по мнению Вериги. Но я, как и многие врачи, считаю - компенсируйте базовую цену всех лекарств: и оригинального и 10 заменителей. Врач выберет – может, конкретный человек может принимать лишь оригинальный препарат. Если пациент может купить более дорогое лекарство, пусть доплатит. В чем проблема?" – задал риторический вопрос президент ассоциации Юлюс Калибатас.

Но министр утверждает, что врачи находятся под воздействием производителей и поставщиков лекарств, которые их подкупали подарками и поездками.

"Приложили немало усилий и труда, производители общались с врачами, пытаясь их убедить, что это лучше или хуже, и местами бытует эта искренняя уверенность, что качество выше", – сказал Верига.

С его мнением согласна и резидент клинической фармакологии, представитель Ассоциации молодых врачей Симона Станкявичюте.

"Я не считаю это ограничением выбора, поскольку сейчас ЕК, ОЭСР говорят, что пациенты в нашей стране слишком много тратят на эти доплаты и лишаются средств, которые могли, например, потратить на лечение зубов", – сказала Станкявичюте.

Однако надо прибавить, что Станкявичпте является служащей Департамента фармации при Минздраве, поэтому ее мнение неслучайно совпадает с мнением начальника.

Верига против того, чтобы компенсировали базовую цену на лекарство и пациент мог доплатить самостоятельно: "Нет нужды тратить деньги. Богатые страны, подчеркиваю, это не страны третьего мира: Германия, Финляндия, Швеция, которые могли бы себе позволить, эти лекарства не покупают".

Однако богатые страны добились этого путем просвещения пациентов. К примеру, Швеция с 2000 г. осуществляет проект Wise List. Пациентам доходчиво объясняют о составе и действии лекарств, советуют, как их употреблять. И это дало результат – люди стали в первую очередь покупать заменители, а это снизило расходы государства и самих пациентов. Госконтроль и Антимонопольная служба в Литве уже не раз предлагали Минздраву не изобретать велосипед, а следовать примерам.

"Что значит просвещение пациентов? Пока человек не заболел, лекарства ему не нужны, нет смысла им что-то объяснять. Это врач обязан объяснять, что лечит действующее вещество, а не фирменное название", – сказал Верига.

Экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните сказала, что Минздрав хочет в ускоренном темпе "улучшить" статистику, которая показывает, что Литва - лидер по тратам в сфере здравоохранения. Однако отказываясь компенсировать базовую цену, государство не выиграет, а права пациентов будут необоснованно ограничены.

"Власти могут и в других сферах насильно экономить деньги жителей, например, заставить покупать самую дешевую картошку или другие дешевые продукты. Мы хорошо знаем, что эти расходы наших пациентов в контексте ОЭСР смотрятся плохо именно из-за доплат за лекарства. Я думаю, что это вмешательство в право людей выбирать. Дайте мне самой выбирать, что я хочу", – сказала Шимоните.