Министр здравоохранения: первые 10 тысяч доз вакцины от COVID-19 прибудут в начале января

"(...) Первые дозы вакцины прибудут в Литву в течение трех-четырех дней после 29 декабря, если что-то еще не изменится. Будет 9750 доз", - сказал министр в понедельник в дискуссионной программе Forumas телеканала LRT.
"Когда придет следующая партия – сегодня я еще не знаю", – добавил он.
По словам А. Дулькиса, чтобы привить одного человека, нужно две дозы. Первыми пройдут вакцинацию медики, специалисты по уходу, работники учреждений опеки, люди из групп риска.
Министр сказал, что только медиков в Литве более 40 тысяч.
По его словам, процесс вакцинации в Литве "займет определенный период времени".
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