Министр здравоохранения: новый порядок отпуска компенсируемых лекарств не представляет риска для пациентов

Теперь при выписывании врачом компенсируемого лекарства первый раз или спустя полгода в рецепте появится отметка - первое назначение. Таким образом работник аптеки будет обязан отпустить самое дешевое лекарство.

"Даже те лекарства, которые являются оригинальными, они одновременно могут быть и самыми дешевыми лекарствами (...) здесь нет никакого компромисса с качеством или риска для пациентов, потому что мы говорим об одном и том же действующем веществе (...) качество всех лекарств одинаково и должно соответствовать требованиям", - сказал министр.

Министр уверяет, что новшество поможет пациентам экономить, будет способствовать конкуренции между производителями лекарств и снизит цены на лекарство.

Если пациент не пожелает купить самое дешевое лекарство, он сможет выбрать другое лекарство как некомпенсируемое и заплатить за него полную цену.

"В данном случае, если это первое назначение, пациенту будет выдано самое экономичное, дешевое лекарство. Конечно, если пациент заупрямится, он сможет купить за свои деньги другое лекарство (...) Но людям лучше не рисковать и выбросить из головы эти сказки, погоню за этими фирменными названиями", - сказал А. Верига.

Чтобы обеспечить ровное проведение в жизнь этого новшества, в течение месяца для этого порядка будет действовать переходный период, во время которого основное внимание будет уделяться информированию и просвещению пациентов.

У врачей и аптекарей будет время, чтобы подготовиться и оценить, как порядок действует на практике.

Минздрав надеется, что новшество поможет пациентам сэкономить около 1 млн евро.