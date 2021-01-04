aA
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в понедельник утром принял участие в передаче "Доброе утро, Литва" на LRT. Во время эфира его неожиданно поздравили дочери. Такое неожиданное поздравление лишило его дара речи.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Tomas Vinickas

В рубрике передачи "Утро министра" Дулькис обсудил актуальные вопросы и свою работу в министерстве.

Его удивило поздравление дочерей Котрины, Барборы и Дите, после которого на глазах у министра появились слезы.

"Мы хотим, чтобы ты знал, как мы тобой гордимся и доверяем тебе. Ты всегда учил нас ответственности, доверию и уважению к другим. Мы надеемся, что именно эти твои сильные качества помогут добиться целей и преодолеть вызовы. Спасибо тебе за все, папа, мы очень соскучились по тебе и очень ждем, когда ты вернешься домой", – такие слова в эфире LRT сказали дочери Дулькиса.

Статьи по теме:
Третья партия вакцины от коронавируса прибудет в Литву в понедельник  (21)
Официально: ограничение на передвижение между муниципалитетами продлено до 31 января  (615)

После этих слов министр лишился дара речи. Он смог лишь сказать, что задумался о своих дочерях.

Delfi напоминает, что Диулькис возглавил Минздрав в начале декабря, когда правительство Ингриды Шимоните принесло присягу в парламенте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Экс-президент Литвы Грибаускайте готова делать прививку от коронавируса даже публично (137)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...

Третья партия вакцин должна прибыть в Литву на следующей неделе (15)

Третья партия вакцины от COVID-19 производства BioNTech и...

Глава Минздрава о комендантском часе: подождем до 6 января, тогда обсудим (115)

Глава Минздрава Арунас Дулькис в среду после...

Дилемма лидеров Литвы: стать примером или беречь вакцину для тех, кто в ней больше нуждается (108)

Пока главы других стран в прямом эфире делают прививки...

TOP новостей

В праздники полиция Литвы развернула 11 000 автомобилей и ловила участников вечеринок: сейчас форма контроля изменится (17)

Новогоднюю ночь обычно называют самой кровавой в году....

Глава сети Norfа рассказал об угрозах: появляются проблемы с поставками, диагностируют много бессимптомных случаев (4)

Глава сети Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис сказал, что...

Член совета экспертов рассказал о критерии, который покажет, что можно вздохнуть свободнее (3)

Ужесточенный карантин в Литве введен с 16 декабря –...

В частные клиники Литвы поступают запросы в связи с вакциной от коронавируса: есть несколько препятствий (38)

Как только в Литву пришли первые партии вакцины от...

Генкомиссар полиции Литвы: полиция меняет свою тактику (1)

Правительственная комиссия по экстремальным...