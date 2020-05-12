Министр здравоохранения Литвы: представлено предложение об отмене обязательного ношения масок

Верига сказал, что правительству представлено предложение отказаться от ношения масок на открытых пространствах, где не собираются люди.

"Но в закрытых помещениях, где люди общаются, вероятно, требование надевать маски останется в силе. Надо понимать, что на праздниках не собираются члены одной семьи и если собирается много людей из разных мест, то маски надо надевать. Надо понимать, что на каждый праздник полицейских никто посылать не будет, поэтому и организаторы должны понять, что особенно там, где будут проходить увеселительные мероприятия, наконец, будут нетрезвые люди, они будут пытаться ввязаться в какие-то конфликты. Поэтому, надо несколько раз подумать, прежде чем организовывать мероприятия", – сказал Верига.

Однако пока правительство решение не приняло.

"Как долго это требование будет в силе, я пока не берусь гадать. Пока вирус жив, мы быстро о нем забыли, говорят – случаев немного. Все началось с одного случая.И в Китая с одного. В Литве он не один, а несколько сотен, они больны и еще могут заразить других. Эти люди находятся не только в больницах, хотя там основные источники, но есть больные и в других местах, мы должны беречь себя. Когда не останется случаев заражения, тогда, видимо, можно говорить о полном отказе от этих средств", – сказал Верига.

Журналисты интересовались, останутся маски обязательным или рекомендуемым средством?

"Там, где они нужны, они будут обязательны – в закрытых помещениях, в местах скопления людей, при общении, где не удается избежать контакта, там нужно будет носить маски. Но на открытых пространствах требование носить маски вызывает у людей возмущение. Конечно, это очень по-человечески быстро забывать обо всех проблемах, ведь в Литве неплохо обстояли дела с управлением вирусом, – сказал Верига. – Появляется все больше людей, которые думают, что вируса, быть может, нет и вызванный ношением масок дискомфорт, особенно, когда потеплело, это вызывает больше проблем, чем сам вирус. Надо понимать, что осуществление любых средств зависит не от того, сколько полицейских ходит по улице, а от сознательности людей. Если мы видим, что общество больше не принимает некоторые средства, их осуществить невозможно, поэтому нет смысла в их применении, как ношение масок".

По словам министра, маски будут рекомендованы.

"Опыт стран, в которых нужно носить маски, <...> ничего плохого не показывает, у людей не было никаких расстройств, нехватки кислорода и т.д. Люди живут и это на самом деле защищает хотя бы не большую часть людей, – сказал министр. – Поэтому, я думаю, рекомендации носить маски, еще в течение некоторого времени сохранятся".