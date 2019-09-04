Неотложную помощь, как и до сих пор, жителям Литвы будут оказывать и в отделениях скорой помощи, а благодаря учреждению небольших отделений и кабинетов помощь быстрее получат жители удаленных районов, кроме того уменьшится поток пациентов в больницах.

Людям с обострением хронических заболеваний, симптомами простуды или незначительного ухудшения состояния здоровья помощь должны оказывать по месту жительства, чтобы им не пришлось ждать в очереди в крупных отделениях скорой помощи.

Минздрав надеется, что это уменьшит разницу между крупными городами и регионами, обещает качественные и оперативные услуги скорой помощи. Цель Минздарава - чтобы люди с острыми заболеваниями и травмами, независимо от места жительства, своевременно получали необходимую скорую помощь.

Министерство надеется, что такие услуги будут способствовать более рациональному распределению потоков пациентов и сократят время ожидания.

Людям с незначительными проблемами скорую помощь будут оказывать по их месту жительства, в сложных случаях – в отделениях скорой помощи крупных больниц.

Кабинеты будут открыты в 2021 году, однако учредить их можно и с этого года. Число таких кабинетов увеличится и в Вильнюсе, сказал глава Центра скорой медицинской помощи Сантаришкской клиники Андрюс Климашаускас.

"Несмотря на вето, неудачи и попытки оппозиции остановить реформу, мы не пустим все на самотек, процессы будут управляемыми. Уже сейчас подготовлен порядок и в скором времени кое-что будет осуществлено, – сказал Верига. – Один из важнейших аспектов реформы - возможность получения неотложной помощи по месту жительства".

По словам министра, о том, что систему надо реформировать, говорит не только Минздрав, но и ВОЗ с ОБСЕ. "Жаль, что на перемены все еще не решаются, их тормозят. Вы знаете, что значит реформа. <...> Я не отказываюсь от ответственности, мы пойдем вперед несмотря на отсутствие некоторых законов в парламенте", – сказал Верига.

Он напомнил, что этому правительству осталось работать чуть больше года, но министерство надеется заложить фундамент, чтобы парламент успел принять хотя бы несколько законов.

По словам Вериги, несмотря на то, что система здравоохранения в Литве сравнительно качественная, особенно по сравнению с некоторыми другими странами, он подчеркнул, что есть разные проблемы. "Такая помощь доступна не для всех, но не всем жителям и надо ездить в учреждения III уровня", – сказал он.

Осуществление нового порядка во многом будет зависеть от мэра, муниципалитета.

"Я бы хотел призвать представителей мэрий ознакомиться с порядком и серьезно подумать, что можно было бы реформировать в их учреждениях", – сказал Верига.

Также предусмотрена возможность создания территориальных отделений скорой помощи, которые будут работать круглосуточно. По данным Минздрава, такие отделения будут связующим звеном между кабинетами скорой помощи и крупными отделениями. Врачи в таких отделениях смогут оказывать помощь в случае несерьезных травм - вывихов, растяжений, переломов, также будут стабилизировать терапевтическое состояние и решать вопрос дальнейшего лечения.

По словам представителя Каунасской клиники Кястутиса Сташайтиса, предоставление услуг скорой помощи – вызов не только для Литвы, но и для других стран мира. По словам врачей, в других странах ждать помощи приходится еще дольше.

Однако, по его словам, число нуждающихся в скорой помощи растет во всем мире, не только в Литве. Он привел пример: если раньше таких пациентов в Каунасской клинике было до 80 в сутки, то рекорд этого лета – больше 200. Сташайтис акцентировал, что большинству пациентов скорая помощь не нужна – лишь 20% пациентов госпитализируют, остальным оказывают амбулаторную помощь.

"Пациенты могут не переживать, как бы не проходила реформа, неотложную помощь будут оказывать по месту жительства", – сказал он.

Директор Вильнюсской университетской больницы Елена Куткаускене сказала, что ежедневно их больница принимает около 350 пациентов, или 100 000 в год.

Новый порядок вступит в силу с 1 ноября, но до 1 января 2021 г. будет действовать переходный период.