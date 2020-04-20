"В стационаре сейчас находится на лечении из-за COVID-19 147 пациентов, в реанимации 17, и все она на ИВЛ. Ещё 42 пациента находятся на лечении не в реанимации, но в их отношении применяется кислородная терапия", - сказал на пресс-конференции Верига.

По его данным, из всех имеющихся в Литве аппаратов ИВЛ сейчас занято 5,4%.

Министр сказал, что новости о коронавирусе в Клайпеде на самом деле неспокойные.

"Последняя информация из клайпедского хосписа как минимум скандальная. То, что выяснили специалисты НЦОЗ - у ведомства был гигиенический паспорт на одну койку. На деле было 38 пациентов, и, к сожалению, большая их часть - заболели. Если это все так на самом деле, я думаю, это будет вопрос ответственности определенных лиц", – сказал министр.

Лингене сказала, что в минувший четверг поступила информация о заболевшем враче Клайпедской скорой помощи, который работал в частном хосписе. В пятницу проверили 24 работников и 38 пациентов хосписа. Всего заболели 11 работников хосписа и 33 пациента. Один пациент скончался.

"Это учреждение в установленном порядке не информирует о заболевших и скончавшихся пациентах. Об одном скончавшемся не информировали НЦОЗ даже через сутки. Выяснилось, что работники этого хосписа предоставляют также услуги на дому. Не исключено, что как больных, так и контактировавших будет больше", – сказала Лингене.

Он говорил и о Неменчине, где в выходные активно проводили тестирование жителей. Кроме того, там использовались и быстрые тесты.

"У нас пока нет ясных рекомендаций по этим тестам, но, я думаю, надо на практике выяснить, каков иммунитет. Особое беспокойство вызывает то, что на швейном предприятии Vilnikа заболели 84 человека из 285. Это мы можем характеризовать как основной очаг", – сказал Верига.

2 случая коронавируса установлены и в доме престарелых Senevitа, 1 в больнице.

Верига сказал, что на этой неделе предложат правительству продлить карантин еще на две недели.

"Пока решение не принято, я не могу однозначно заявлять, что и как будет. Но точно предложим и карантин продлить и и как минимум на неделю продлить изоляцию Неменчине, до получения результатов всех исследований, чтобы выяснить, нет ли больше очагов. Что касается условий карантина – даже если карантин не отзовут, не отзовут ограничения на проведение мероприятий, соблюдение дистанций, ношение средств защиты, может будут какие-то смягчения, их обсудят. Если такие решения примут, то они вступят в силу на следующей неделе", – сказал Верига.

В выходные интенсивное наблюдали за ситуацией во всей Литве, где открылись многие места торговли. По словам главы Минздрава, проверили 791 торговую компанию. В 8% были установлены нарушения.

"Это самые разные нарушения - в одних не было рекомендаций не посещать людям из группы риска, в других зафиксирована запрещенная торговля на рынке. Также выяснилось, что измеряли температуру не всех приехавших на работу людей, не были отмечены места для стоящих в очереди. Если оценивать в общем, выходные прошли спокойно, большинство соблюдало требования и рекомендации", – сказал Верига.