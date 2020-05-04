Министр здравоохранения Литвы: пока нет планов отзывать карантин

"Правительство Литвы в среду обсудит дальнейшие сроки. Я не могу говорить за все правительство, и пока решение не принято, не могу комментировать", – сказал он.

"Но как я упоминал раньше, слова "карантин" не надо бояться. Мы и сейчас живем в условиях карантина, но все больше и больше общественной жизни и мест проведения досуга становятся доступными для людей. Конечно, карантин нужен, чтобы мы могли управлять инфекцией, которой до сих пор неплохо удавалось управлять, – сказал министр. – Если отзовем, у нас не будет рычагов, мы не сможем ни принимать разные меры, ни соблюдать их. Тот же карантин, как я думаю, продлится, а о сроках сможем говорить, когда определится правительство".

Верига сказал, что если количество случаев заболевания увеличится, не исключено ужесточение мер.

Министр сказал, что пока не может сказать, сколько времени еще придется носить маски. По его словам, это зависит от множества факторов, например, от поведения людей и т.д.

Он информировал о введении новых смягчений.

"Больше всего говорят о пересечении границ. <...> Вы, наверное, слышали, что переговоры ведут премьеры стран Балтии, и скорее всего, сегодня или завтра попробуем организовать беседу с министрами здравоохранения стран Балтии, чтобы уравнять некоторые порядки, – сказал министр. – Это основные меры, о которых сейчас больше всего говорят. <...> А какими будут меры, как их будут решать, все будет зависеть от многих факторов".

На вопрос, сделают ли так, чтобы путешествующие соблюдали условия изоляции, вернувшись в Литву, министр сказал, что тут ничего не меняется.

"Разве что это будут страны, в которых ситуация похожая, например, Латвия и Эстония, если мы договоримся о каких-то общих условиях при поездках в эти страны, тогда, возможно, не придется соблюдать такие строгие правила. Но это только теоретические размышления. А что касается всех других стран - придется соблюдать изоляцию", – сказал министр.