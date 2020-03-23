aA
Оппозиция критикует работу правительственного центра по управлению чрезвычайными ситуациями, поскольку сами политики вынуждены сидеть дома, сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.
Gabrielius Landsbergis, Aurelijus Veryga
Gabrielius Landsbergis, Aurelijus Veryga
© DELFI montage

"Нет парламентских заседаний, заседаний комитетов, люди сидят дома, видно им нечем заняться – надо им как-то показать, что они что-то делают. Естественно, они и организуют такое, пытаются показать, что они играют какую-то роль", - сказал LRT 23 марта министр.

Комментируя критику в свой адрес, Верига сказал, что он не рвется управлять центром по управлению чрезвычайными ситуациями.

Статьи по теме:
Глава Минздрава: вернувшихся из-за границы будут помещать в карантин в помещениях муниципалитетов  (30)
Глава Минздрава: в воскресенье в Литву привезут 5000 реагентов  (21)

Этот пост, по его словам, не является работой мечты. Но он не будет рассматривать возможность ухода с поста, как ему предлагает лидер оппозиции Габриэлюс Ландсбергис.

"Если я буду всерьез воспринимать каждый призыв оппозиции покинуть пост, то мне сотни раз пришлось бы это сделать еще до кризиса. Не оппозиция решает, быть мне министром или главой центра – это решает правительство", - сказал Верига.

"Я не рвусь ничем управлять, не это мечта моей жизни. В такой ситуации видимо немногие хотели бы оказаться в моей шкуре. Если правительство решит что-то менять, или другого назначить, – это будет решение правительства", - подчеркнул министр.

По словам Вериги, оппозиция в данном случае ведет себя безответственно.

"Сейчас не надо заниматься политиканством (...) Мы все понимаем, что ситуация такова, что не политические баталии нужны, нужны сплочение и общая работа", - обобщил он.

Лидер оппозиции Ландсбергис, что в борьбе с коронавирусом надо вернуть доверие людей к людям, которые отвечают за обуздание кризиса.

Он предлагает снять Веригу с поста главы центра и поставить на это место минизтра обороны Раймундаса Кароблиса.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Мэр Вильнюса: бюрократы Минздрава запугивают вильнюсских волонтеров (24)

Борьба с коронавирусом в Литве понемногу перерастает...

Известная литовская компания предложила начать производство реагентов в Литве  ответ Минздрава не последовал (21)

Необходимые для проверки на коронавирус реагенты...

Мобильные центры проверки в Каунасе и Клайпеде будут работать до обеда  осталось 700 реагентов (2)

Мобильные центры проверки на коронавирус в Клайпеде...

Диана Науседене обратилась к согражданам: давайте останемся дома ради себя и тех, кто жертвует собой (118)

Супруга президента Литвы Диана Науседене обратилась...

TOP новостей

Министр убежден: карантин в Литве будет продлен (44)

В минувшие выходные количество заболевших...

Представитель правительства Литвы: возможно, сдать анализы на коронавирус можно будет и спокойствия ради (1)

Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...

Профессор: Литва находится в зоне активного распространения коронавируса

На данный момент Литва находится в зоне активного...

Глава Минздрава: вернувшихся из-за границы будут изолировать в помещениях муниципалитетов (30)

Вернувшихся из-за границы литовцев будут изолировать в...

Из Вильнюса выехал специальный поезд: на родину возвращаются больше 500 украинцев (31)

В ночь на понедельник из Вильнюса в Киев выехал...

|Maža didelių žinių kaina