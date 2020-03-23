"Нет парламентских заседаний, заседаний комитетов, люди сидят дома, видно им нечем заняться – надо им как-то показать, что они что-то делают. Естественно, они и организуют такое, пытаются показать, что они играют какую-то роль", - сказал LRT 23 марта министр.

Комментируя критику в свой адрес, Верига сказал, что он не рвется управлять центром по управлению чрезвычайными ситуациями.

Этот пост, по его словам, не является работой мечты. Но он не будет рассматривать возможность ухода с поста, как ему предлагает лидер оппозиции Габриэлюс Ландсбергис.

"Если я буду всерьез воспринимать каждый призыв оппозиции покинуть пост, то мне сотни раз пришлось бы это сделать еще до кризиса. Не оппозиция решает, быть мне министром или главой центра – это решает правительство", - сказал Верига.

"Я не рвусь ничем управлять, не это мечта моей жизни. В такой ситуации видимо немногие хотели бы оказаться в моей шкуре. Если правительство решит что-то менять, или другого назначить, – это будет решение правительства", - подчеркнул министр.

По словам Вериги, оппозиция в данном случае ведет себя безответственно.

"Сейчас не надо заниматься политиканством (...) Мы все понимаем, что ситуация такова, что не политические баталии нужны, нужны сплочение и общая работа", - обобщил он.

Лидер оппозиции Ландсбергис, что в борьбе с коронавирусом надо вернуть доверие людей к людям, которые отвечают за обуздание кризиса.

Он предлагает снять Веригу с поста главы центра и поставить на это место минизтра обороны Раймундаса Кароблиса.