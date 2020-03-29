Министр здравоохранения Литвы ограничил также продажи респираторов и защитных перчаток

В подписанном 29 марта документе аптекам и магазинам рекомендуют во время одной покупки в одни руки продавать не больше 10 респираторов и не больше 50 пар защитных перчаток.
"Сейчас мы все должны быть солидарны и понимать, что если мы купим, например, несколько упаковок с перчатками, которые нам в таком количестве не нужны, это значит, что другой человек их купить не сможет. Тем более, что средства защиты перед лицом пандемии в прямом смысле этого слова – на вес золота", – сказал Верига.
Ранее Верига рекомендовал не продавать в одни руки больше 50 медицинских масок и не больше 1 л или 1 емкости антисептика (если тара больше).
Советник премьер-министра Литвы Гедрюс Сурплис сказал, что цель таких ограничений - пресечение попыток спекуляции необходимыми товарами.
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