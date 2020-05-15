"Словения укротила эпидемию за последние два месяца. Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе", - заявил премьер-министр страны Янез Янса.

Как отметили в правительстве Словении, теперь людям, которые прибывают в страну из других стран ЕС, не нужно будет проходить обязательный карантин. Для туристов из других стран – карантин пока останется в силе. Каждый прибывающий в Словению должен будет провести на самоизоляции 14 дней. Граждан с подозрением на COVID-19 в страну пускать не будут.

На основании каких критериев Литва сможет объявить о завершении карантина.

"Интересное заявление. Я только хотел бы напомнить, что мы объявили чрезвычайную ситуацию до того, как у нас фиксировали по 7 случаев заболевания в сутки, зная, что вокруг нас есть угроза.

Это смелое решение страны, я не могу его критиковать, не могу и комментировать, но, я думаю, что не надо спешить с заявлениями об окончании эпидемии, ведь опыт некоторых стран показывает, что если расслабиться, не контролировать приезжих, количество случаев заболевания может расти и будут устанавливать новые, привозные случаи. Мы не будем спешить с отзывом чрезвычайной ситуации в Литве уже только для того, чтобы активно контролировать как привозные, так и местные случаи", – сказал Верига.

По его словам, в Литве количество новых случаев колеблется, но ситуация улучшается.

"Чаще всего в сутки устанавливают до 10 новых случаев. Я не знаю, откуда у них было взято это количество 7 случаев. Я не слышал подобных рекомендаций, ни международные, ни местных. Думаю, это критерий они сами выбрали. Мы не раз говорили, пока болезнь распространяется, пока есть очаги, инфекция жива, нельзя расслабляться и засыпать, поскольку один человек может заразить не одного человека", – сказал Верига.

Министр сказал, что жители Литвы устали от карантина и ограничений, поэтому нередко позволяют себе расслабиться.

"Это не какой-то феномен, такое наблюдается и в других странах, когда люди, выходя в общественное пространство, перестают соблюдать требования. Хочу напомнить, какой может быть цена этого. Хорошо, что Литва сумела справиться с ситуацией не только из-за хорошо принятых решений, но и потому, что она их соблюдала. Если мы перестанем их соблюдать, велик риск возвращения инфекции", – сказал министр.