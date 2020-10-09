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Поскольку в Литве растет уровень заболевания коронавирусом, Ирландия вычеркнула ее из так называемого "зеленого списка".
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Domantas Pipas

"Поскольку в Литве растет показатель заболеваемости коронавирусом, из "зеленого списка" Литву вычеркнула Ирландия. Кипр планирует принять такое решение сегодня", – сказал 9 октября Верига.

Он упомянул, что в Латвии жители Литвы должны провести 10 дней в изоляции, за исключением тех случаев, когда поездка связана с рабочими делами, требующими выполнения определенных обязанностей. В Эстонии необходимо провести в изоляции 14 дней, если поездка не связана с работой, учебой или получением услуг в сфере здравоохранения.

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"В Исландии жители Литвы должны провести в изоляции 14 дней, в Ирландии – тоже. Германия применяет разный регламент к разным регионам. Сейчас изолироваться на 14 дней должны приехавшие из Шяуляйского и Каунасского регионов или же прямо в аэропорту надо делать тест на коронавирус, если тест будет отрицательным, то изолироваться не придется. Венгрия значительно ограничила поездки, иностранцев не впускает, за исключением тех, у кого есть вид на жительство или кто приезжает на встречи по бизнесу", – заметил Верига.

Кипр с пятницы включил Литву в список стран, приезжим из которых требуется представить положительный результат теста на коронавирус, который был сделан не позже чем за 72 часа до прибытия.

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