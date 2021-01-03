"Мы собрались на совещание Правительственной комиссии по экстремальным ситуациям, к сожалению, пока что в Литве недостаточно позитивных сдвигов в ситуации с пандемией, хотя ее ухудшение немного замедлилось.
Поскольку вирус распространяется в основном в очагах, рассматривается возможность продления ограничений на передвижение между муниципалитетами. Будет ли продлено ограничение на передвижение, которое заканчивается сегодня? К сожалению, будет продлено, через две недели будет оценено его воздействия и тенденции в ситуации с пандемией", - написал министр.
Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям предлагает продлить контроль за передвижением между муниципалитетами страны до 31 января, сообщила BNS пресс-секретарь Министерства внутренних дел.
"Ограничения на передвижение между муниципалитетами предлагается продлить до 31 января, но 17 января будут пересмотрены результаты, данные о заболеваемости, смертности и все остальное, что позволит снять ограничения", - сказала BNS Лина Лауринайтите-Григене.
По ее словам, это должно решить правительство на заседании в воскресенье.
Для превенции распространения коронавируса передвижение людей между муниципалитетами без уважительной причины было ограничено в середине декабря, оно действует до 21 часа воскресенья.
В предрождественские выходные, а также в период Рождества и Нового года развернули несколько десятков тысяч автомобилей.
Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям может рекомендовать Правительству принять решения, связанные с управлением пандемией.
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