В оставшиеся две недели июня занятия в общеобразовательных школах из-за жаркой погоды можно не проводить, сказал министр образования Литвы Альгирдас Монкявичюс.
Mokykla
© DELFI / Domantas Pipas

"На ближайшие две недели прогноз погоды крайне неблагоприятный. Мы видим, что проводить уроки непродуктивно. Однако школы не должны закрывать двери для учеников", - сказал Монкявичюс в понедельник журналистам.

По его словам, школы, в которых из-за жары не будут проводиться уроки, должны обеспечить творческие занятия для школьников до намеченного на 21 июня окончания учебного года.

Министр сказал, что представил школам такие рекомендации с учетом экстремальных погодных условий – сильно жары, а также приняв во внимание мнение родителей, учителей, школьных администраций.

Статьи по теме:

Вильнюсцы выяснили, кто виноват в заторах: родителей призывают менять свои привычки (41)

Никому не нравится стоять в заторах. Было замечено, что...

В Литве создаётся сеть школ для детей эмигрантов (6)

В Литве готовятся создать сеть школ, которые могли бы...

Общество

Избитую в Таурагском районе девушку выписали из больницы, но лечение еще не завершилось

Спустя две недели интенсивного лечения избитую в...

В Вильнюсе из дворов вывозят "бесхозные" автомобили (5)

Стоявшие во дворах многоквартирных домов бесхозные...

Министр: занятия в школах в жаркую погоду можно не проводить (5)

В оставшиеся две недели июня занятия в...

Rūta Rūta Rūta Rūta

Женщина выполняет такую работу, на которую многие не согласились бы: молодежь не задерживается

Рамуне Пакштялене уже 13 лет работает крановщицей и...

За взятку в 350 евро врач из Мариямполе получил штраф в размере 18 000 евро (4)

7 июня Мариямпольский участковый суд назначил врачу из...

TOP новостей

Брюссель напомнил Литве о больной теме: если ничто не изменится, грозит деградация (130)

Еврокомиссия (ЕК) призвала Литву принять более...

В Вильнюсе из дворов вывозят "бесхозные" автомобили (5)

Стоявшие во дворах многоквартирных домов бесхозные...

Rūta Rūta Rūta Rūta

Женщина выполняет такую работу, на которую многие не согласились бы: молодежь не задерживается

Рамуне Пакштялене уже 13 лет работает крановщицей и...

Дискуссия в студии DELFI: Национальные меньшинства или национальные общины? (9)

Литовские эксперты и общественные деятели приняли...

За взятку в 350 евро врач из Мариямполе получил штраф в размере 18 000 евро (4)

7 июня Мариямпольский участковый суд назначил врачу из...