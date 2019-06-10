"На ближайшие две недели прогноз погоды крайне неблагоприятный. Мы видим, что проводить уроки непродуктивно. Однако школы не должны закрывать двери для учеников", - сказал Монкявичюс в понедельник журналистам.
По его словам, школы, в которых из-за жары не будут проводиться уроки, должны обеспечить творческие занятия для школьников до намеченного на 21 июня окончания учебного года.
Министр сказал, что представил школам такие рекомендации с учетом экстремальных погодных условий – сильно жары, а также приняв во внимание мнение родителей, учителей, школьных администраций.
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